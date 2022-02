GdS | Lazio-Napoli, Ulivieri: “Se la squadra di Sarri azzecca la giornata è difficile starle dietro”

Renzo Ulivieri, ex tecnico del Napoli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla sfida di Serie A tra Lazio e Napoli, in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Queste le sue parole:

“L’eliminazione dall’Europa può essere avvertita? Macché, la Lazio è uscita contro il Porto che è superiore, e il Napoli col Barcellona e non si poteva mica pensare che superasse il turno. Tutt’e due hanno la testa sul campionato. Lazio? Probabilmente ci si aspettava qualche punto in più. Magari la gente sperava di vedere la Lazio dov’è adesso l’Atalanta, ma c’è ancora tempo per arrivarci. Biancocelesti altalenanti? A volte fanno bene bene, altre volte male male. Forse il gruppo ha difficoltà ad assimilare completamente le idee di Sarri. È normale dopo il cambiamento fatto in estate. La cosa strana è che alternano ottime prestazioni a momenti di buio. E mi sembra che ci sia qualche giocatore un po’ lunatico. Non dico che qualcuno rema contro perché se remasse contro giocherebbe male sempre. Si tratta proprio di un processo di assimilazione e di crescita. Serve un po’ di tempo per vedere la creatura di Sarri.

Napoli? La ritengo una serissima candidata allo scudetto. A Cagliari hanno pareggiato, si sono levate le critiche, ma erano messi maluccio. A me il Napoli piace, lascia intravvedere qualcosa in più rispetto alle rivali. Autentica battaglia all’Olimpico? È la parola giusta: battaglia. Perché sia la Lazio sia il Napoli conoscono bene il pressing alto, ti vengono addosso e ti aggrediscono. E per chi è aggredito non è mica semplice uscire con il pallone al piede. Si tratta di capire chi farà la prima mossa, chi proverà cioè ad attaccare e avanzare. La partita si decide proprio lì: la vince chi ruba il tempo e lo spazio all’avversario. Pronostico? Se la Lazio azzecca la giornata è difficile starle dietro, hanno meccanismi, specie offensivi, molto fluidi. E sono rapidi. Secondo me, Sarri e Spalletti, con le ovvie differenze, stanno facendo un ottimo lavoro”.

