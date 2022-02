Gli ultimi due Lazio-Napoli da incorniciare: domani la prova del 2 senza 3

Domani sera la Lazio scenderà in campo contro il Napoli in una gara complessa in cui i ragazzi di Sarri dovranno mandare un messaggio molto forte al campionato: senza le coppe bisogna ambire a qualcosa di importante e la Champions potrebbe essere a portata di mano. Contro, però, ci sarà una squadra altrettanto fuori dalle coppe e in piena lotta per lo scudetto. Gli uomini di Spalletti non hanno colpito in casa del Cagliari e cercheranno riscatto all’Olimpico.

Le ultime due partite in casa dicono Lazio

Tre gol all’attivo per i biancocelesti e zero per il Napoli. Questo il bilancio delle ultime due partite all’Olimpico. Una Lazio che in entrambe le situazioni si è portata a casa una gara difficile ma ben giocata e meritata. Il 9 gennaio 2020 la squadra di Inzaghi cercava la decima vittoria consecutiva in un periodo in cui tutto sembrava girare alla perfezione per i biancocelesti. Un gol di Immobile arrivato all’82esimo dopo un errore di Ospina prima e di Di Lorenzo poi ha continuto a far sognare la Lazio, capace di imporsi su tutte le squadre incontrate. La stagione successiva un Napoli che non stava facendo per niente male, mentre i ragazzi di Inzaghi erano sopraffatti dalla discontinuità. Tuttavia la gara si rivelò da subito in discesa per i biancocelesti, che andarono in vantaggio con il solito gol di Immobile su cross di Marusic dalla sinistra. Sempre King Ciro, nel secondo tempo, servirà la palla per Luis Alberto che, con un piazzato da fuori batte ancora Ospina.

Non c’è 2 senza 3?

Vincere una gara di questo tipo sarebbe inevitabilmente un passo in avanti molto importante, considerando i tre punti presi contro un avversario difficili e le gare successive che diventerebbero alla portata, considerando l’assenza di un impegno al di fuori del campionato. Ora la squadra di Sarri, a -3 punti dalla zona Champions, ha modo di poter continuare sul proprio lavoro e sulla propria alchimia in modo da proseguire al meglio questo percorso di crescita evidente già in partite come quella giocata contro il Porto. Inoltre i biancocelesti potrebbero approfittare del calo del Napoli già visibile contro il Cagliari e contemplato ancor di più nella sconfitta casalinga contro il Barcellona per 2-4.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: