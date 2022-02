Juventus, Allegri: “Obiettivo quarto posto ma occhio a Lazio e Atalanta, ci sono anche loro”

Al termine del match vinto per 3-2 dalla sua Juventus contro l’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri, che ha parlato della zona Champions e della corsa scudetto. Ecco le sue parole: “Nuovi obiettivi in campionato? “La quota scudetto l’ho detta ieri, sono ancora convinto. Sono 84-85 minimi, lo sanno anche i ragazzi. Noi vogliamo entrare nei primi quattro, c’è l’Atalanta ed anche la Lazio per la Champions. I ‘tre dell’Ave Maria’ se lo giocheranno loro lo Scudetto”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: