Lazio-Porto, cosa ha detto Lotito nello spogliatoio dopo la partita?

Non è bastata la buona prova dell’Olimpico agli uomini di Sarri per continuare il cammino europeo, ma le sensazioni dopo questa partita sono buone, la squadra piace sempre di più al mister che privo dell’impegno infrasettimanale adesso può concentrarsi unicamente sul campionato, dove la Lazio è in piena corsa per la zona Champions.

Non è piaciuta però solo ai tifosi la dimostrazione di carattere della squadra con il Porto, ma anche il numero uno Lotito ne è rimasto colpito, tanto che, secondo quanto riporta Il Messaggero, dopo la partita sarebbe sceso nello spogliatoio biancoceleste per complimentarsi con i giocatori, ai quali avrebbe detto: “Siete usciti onorando questa maglia”.

Un riscontro positivo che si va ad aggiungere a quello del ds Tare, che dopo la partita si è detto a SkySport soddisfatto del lavoro di Sarri.

