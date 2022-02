Mattarella inaugura un campo da calcio a Corviale, anche la Lazio tra i sostenitori del progetto

Il Presidente della Repubblica Mattarella si è recato oggi al Corviale di Roma per l’inaugurazione del Campo di calcio dei Miracoli, un progetto realizzato dalla associazione Calciosociale che vede il coinvolgimento nella realizzazione della Regione Lazio e dell’Ater Roma, oltre che il supporto della Società Sportiva Lazio, come testimoniato dal tweet postato dal club poco fa. Tra le varie personalità presenti oggi all’inaugurazione anche il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, il sindaco di Roma Gualtieri ed il presidente del Coni Malagò.

Mattarella ha detto: “Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare, questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perché se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gli Stati rispetto, fiducia e reciproca collaborazione“.

Questo è il tweet di promozione del progetto da parte del Club:

⚽️🤝 La #SSLazio sostiene la ASD Calcio Sociale. Oggi con il Presidente #Mattarella a Corviale, per l’inaugurazione del campo a 11 nella periferia romana. “Vince solo chi custodisce”. pic.twitter.com/fz0DHWUNxm — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 26, 2022

