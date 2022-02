Roma, aumentano le perdite: 113 milioni di rosso

Ci sono novità per quanto riguarda la situazione economica della Roma: dalla semestrale emerge che il club parlerà con la Uefa perchè gli effetti del Covid necessitano di un confronto sul Fair Play finanziario. Le perdite sono aumentate, con un rosso fino a 113,7 milioni di euro, e ci sono novità anche per il rinnovo di contratto di Mancini: non è stato ancora annunciato ufficialmente, dato che si starebbe lavorando ad un prolungamento che abbia un ulteriore anno di contratto, fino quindi al 2027.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport

