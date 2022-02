SERIE A FEMMINILE | Fiorentina-Lazio Women, Öhrström nel pre partita: “Vogliamo la vittoria, daremo il massimo”

Nel pre partita di Fiorentina–Lazio Women, il portiere biancoceleste, Stéphanie Öhrström, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio: “Questa partita non sarà mai una gara qualsiasi, qui ho vissuto cinque anni ed ho dei bellissimi ricordi. Adesso gioco per la Lazio e darò il massimo per questa partita. Vogliamo la vittoria e cercheremo di fare il massimo. Dobbiamo guardare una partita alla volta, la Fiorentina è sulla carta più forte di noi ma dobbiamo cercare di guadagnare più punti possibili da chiunque. Non dobbiamo pensare a cosa stiano facendo le altre squadre, pensiamo a noi e basta. Speriamo che ci possano aiutare, però pensiamo a noi”.

