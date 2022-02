TMW | Strakosha apre al rinnovo con la Lazio: le condizioni dell’accordo

Thomas Strakosha è in scadenza con la Lazio. Il suo contratto infatti, avrà termine a giugno, ma il suo rinnovo rimane ancora in stallo. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il portiere biancoceleste avrebbe aperto alla Società biancoceleste a un prolungamento. Le condizioni dell’affare, guardano un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione, con bonus alla firma di 2,5 milioni. L’estremo difensore inoltre, vorrebbe anche garanzie di titolarità. La decisione sul suo futuronella Capitale, passa ora per Claudio Lotito.

