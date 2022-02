CONFERENZA SARRI: “Perso per un’ingenuità. C’è il rammarico di aver chiuso 0-0 il primo tempo”

Termina 1-2 la gara dell’Olimpico tra la Lazio ed il Napoli, con i partenopei che hanno avuto la meglio allo scadere. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa ha commentato la partita: “Non penso i loro cambi abbiano fatto la differenza. Abbiamo avuto più palle gol del Napoli, dispiace ed il primo grande rammarico è stato chiudere 0-0 il primo tempo, nonostante avessimo dominato. Nella ripresa loro hanno fatto di più, ma non tanto da meritare la vittoria. Errore evitabile nel secondo gol, abbiamo perso per un’ingenuità: siamo contenti della prestazione, ma serve capire meglio certi momenti della partita. Si cresce passando da queste esperienze negative. Dopo il primo gol abbiamo sbandato, ci succede da sempre ma ora fortunatamente molto meno: non siamo ancora quello che dovremmo essere, ma stiamo migliorando; succede perché diventiamo troppo sicuri e finiamo per essere passivi“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: