Copenaghen, Denis Vavro porta in vantaggio i suoi contro il Viborg

La capolista del campionato danese, il Copenaghen, sta disputando la sua sfida in trasferta contro il Viborg, valida per la 19° giornata. All’intervallo è in vantaggio per 0-1 grazie alla rete dell’ex Lazio Denis Vavro su calcio di punizione, passato in Danimarca proprio nell’ultima sessione di mercato in prestito.

