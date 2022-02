Inghilterra, il Liverpool trionfa contro Chelsea in Coppa di Lega: Kepa decisivo come 3 anni fa con Sarri

Termina la final di Coppa di Lega tra Chelsea e Liverpool. I Reds trionfano ai rigori per 3-4, portando a casa il trofeo. Per i Blues, decisivo Kepa, fatto entrare dal tecnico Tuchel al momento dei calci piazzati, ma oltre a non averne parato uno ha sbagliato quello decisivo. Nel 2019, sembro fin occasione della finale di coppa di Lega, il portiere spagnolo fu protagonista di una discussione con l’allora allenatore dei Blues Maurizio Sarri. L’oggi tecnico della Lazio voleva sostituirlo al momento dei calci dal dischetto, ma l’estero difensore si rifiutò di uscire dal campo. Anche in quella occasione, il Chelsea perse in finale contro il Manchester City.

