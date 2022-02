Lazio – Napoli: i precedenti

Quello tra Napoli e Lazio è uno dei match più attesi della stagione. I due club sono tra le società più antiche d’Italia e vantano molti successi nei loro rispettivi 96 e 122 anni di storia.

Da sempre rivali, le due squadre si sono sfidate 160 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, dando vita a sfide sempre molto interessanti.

Il primo incontro risale al 19 gennaio 1930, match che si era concluso 2-0 in favore del Napoli. L’ultimo, invece, è del 28 novembre 2021, finito 4-0 sempre per il Napoli. In tutti gli incontri sono stati 60 i match vinti dal Napoli, 49 i successi della Lazio e 51 i pareggi. Le reti segnate dai biancocelesti sono state 189 contro le 214 reti partenopee. L’ultima vittoria biancoceleste al San Paolo risale alla stagione 2014/15 quando la Lazio trionfò per 4-2.

Tante sono state, nel corso degli anni, le partite importanti disputate tra i due club. Nella stagione 1936/37 la Lazio vince 5-3 in trasferta grazie a quattro reti di Busani e una di Piola. Nel 1994 i biancocelesti si aggiudicano il 5-1 con gol di Boksic, Winter (doppietta), Casiraghi, Negro e Pecchia. Nel 2015, invece, il Napoli trionfa 5-0 in casa con i gol di Higuain (doppietta), Allan, Insigne e Gabbiadini.

Numerosi sono anche gli ex storici della partita. Tra i nomi più importanti troviamo quello di Bruno Giordano che ha giocato dieci stagioni alla Lazio, segnando 86 reti e tre stagioni al Napoli, con 23 gol. Tra gli altri ex ricordiamo Alessandro Abbondanza, Giorgio Venturing, Italo Romagnoli e Claudio Vinazzani. Anche tra gli allenatori troviamo nomi associati ad entrambe le società. Ne sono un esempio Edoardo Reya, Luis Vinicio e Luigi Simoni.

