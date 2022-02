Lazio-Napoli, Sarri nel pre patita: “Non vogliamo concedere gli spazi dell’andata. Per Pedro periodo non facile, preferisco Felipe Anderson”

Nel pre partita di Lazio-Napoli, il tecnico brancoceleste Maurizio Sarri si è espresso ai micorofn di DAZN per commentare l’incontro.

Queste le sue parole:

“Ci siamo abituati a giocare in così pochi giorni, i calendari sono questi. Non vogliamo concedere quello che abbiamo concesso all0andata. Loro sono forti con una rosa profonda. Concedere gli spazi come all’andata può essere pericolosissimo. Pedro? Viene da un periodo travagliato per questo problema al tendine che non gli permette di allenarsi. In questo momento preferisco Felipe Anderson che è in ottima salute. Un inserimento di Osimhen al posto di Mertens cambia l’interpretazione difensiva, il primo attacca molt la profondità, il secondo è tecnico e riceve palla incontro.”

