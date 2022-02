LIVE | LAZIO-NAPOLI 1-2 (62′ Insigne, 88′ Pedro, 94′ Fabian Ruiz)

Squadre in campo per i saluti iniziali.

1’ PARTITI! Primo pallone giocato dalla Lazio.

5′ Ci prova il Napoli con Osimhen: blocca a terra Strakosha.

3′ Azzarda l’uscita Ospina, prova a sorprenderlo Immobile ma il portiere arriva prima.

6′ Pericolosa la Lazio con Luis Alberto che riceve da Felipe Anderson: palla di poco out.

7′ Contatto Zaccagni-Mario Rui in area partenopea: l’arbitro fischia il fallo per la squadra di Spalletti.

9′ Altra occasione per i biancocelesti: Luis Alberto serve Immobile che di poco non trova lo specchio della porta.

13′ Tentativo al volo di Felipe Anderson: sfera alta.

21′ Tiro a giro di Immobile: palla alta di poco.

23′ Dal limite dall’area va Zielinkski: si oppone Strakosha in tuffo.

34′ Zaccagni mette in mezzo un’ottima palla: nessun compagno riesce ad arrivare.

41′ Milinkovic ha la palla del possibile vantaggio: supera tutti in area e va al tiro, ci arriva Ospina.

43′ Dal limite va Immobile: tiro debole che para il portiere.

45′ Sono 3 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45+3′ Duplice fischio, termina qui la prima frazione di gioco: Lazio-Napoli o-o!

46′ RIPARTE IL SECONDO TEMPO!

52′ Va alla conclusione Felipe Anderson: tiro potente respinto da Ospina.

54′ Intervento duro di Demme su Zaccagni: per l’arbitro non ci sono gli estremi per il giallo.

55′ Va da solo Immobile e calcia: tiro centrale, Ospina fa sua la sfera.

57′ Cambio per il Napoli: Elmas prende il posto di Zielinski.

58′ Dagli sviluppi di un calcio di punizione va di testa Milinkovic: blocca l’esterno difensore dei partenopei.

61′ Tiro da fuori di Fabian Ruiz: pallone oltre lo specchio della porta.

62′ Napoli in vantaggio: gol di Insigne!

65′ Prima sostituzione per mister Sarri: in campo Pedro, fuori Felipe Anderson.

69′ Raddoppia il Napoli con Insigne ma la rete viene annullata per fuorigioco.

70′ Il primo ammonito della gara è Radu.

71′ Cambio biancoceleste: Radu lascia il posto a Hysaj.

79′ Giallo ai danni di Immobile per proteste.

80′ Strakosha con il piede salva su Politano.

81′ Doppio cambio partenopeo: out Politano e Demme, in campo Ounas e Lobotka.

82′ Pedro dalla distanza trova Ospina in tuffo che nega la gioia ai biancocelesti.

83′ Ammonito anche Zaccagni.

84′ Doppia sostituzione per la Lazio: Acerbi e Basic prendono i posti di Patric e Leiva.

88′ GOOOOLLL!! PAREGGIA LA LAZIO CON PEDRO!!

90′ L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

90+2′ Sanzionato Mario Rui con un giallo.

90+4′ Napoli di nuovo in vantaggio con Fabian Ruiz.

90+5’Cambia il Napoli: per i partenopei Juan Jesus prende al posto di Insigne.

90+6′ TRIPLICE FISCHIO ALL’OLIMPICO: LAZIO-NAPOLI 1-2!

