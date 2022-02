Napoli, Spalletti: “Lazio squadra difficile da affrontare, soprattutto in questo momento. La mia squadra ha carattere” | FOTO

La Lazio esce sconfitta dalla sfida contro il Napoli. Dopo aver trovato il pari con Pedro nei minuti finali, nel recupero Fabian Ruiz regala i tre punti e la testa della classifica di Serie A insieme al Milan ai suoi. Per parlare di questa vittoria, ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Nel secondo tempo la squadra ha meritato, ha fatto un buon calcio. E’ vero che poi si è rimessa in discussione con l’eurogol di Pedro che ha rimesso il risultato in parità, ma prima ci sono state alcune situazione con Osimhen, con Insigne e il gol annullato. Tutti dicono che questa squadra non ha carattere, ora voglio vedere che si dice. Il carattere questa squadra lo ha, potenzialità sotto l’aspetto dell’autostima e della personalità. La Lazio è una squadra difficile da affrontare, soprattutto in questo momento, perché palleggiano bene, non sono quelli dell’andata. Hanno valori di qualità, te li ritrovi sempre intorno alla palla in blocco squadra. Il Napoli è in lotta per il livello alto di classifica, in generale ha giocato un buon calcio sempre.

La Lazio è una squadra forte, ha qualità. Quando poi gli abbiamo dato tre o quattro palloni con il piedino molle, loro le sfruttano, poi siamo andati a recuperarla in situazioni difficili. Loro te la fanno valere la palla recuperata nella tua metà campo, giocano in velocità e bene in verticale. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, è stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Il carattere della squadra è quello di non accettare che, in casa della Lazio, possa venir fuori anche un pareggio, nel momento che sta attraversando la Lazio. Stanno giocando un buonissimo calcio, io rivedo molte cose del gioco di Sarri.

Noi stiamo facendo il nostro lavoro, siamo davanti a squadre che sono al pari nostro che devono lottare con noi. Abbiamo avuto diversi giocatori in Coppa d’Africa, alcuni infortunati. Si vede che abbiamo fatto fatica. Se hai ricambi e mettere sempre una formazione che puoi scegliere è un conto, altrimenti diventa difficile fare dei ragionamenti corretti”.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

