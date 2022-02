Vieri attacca Sarri

In un recente intervento alla BoboTV, l’ex attaccante biancoceleste ha criticato aspramente le parole di Maurizio Sarri a seguito dell’eliminazione dall’Europa League.

Ascoltando le dichiarazioni dell’allenatore che si diceva soddisfatto delle prestazioni della sua squadra, Bobo Vieri è intervenuto attaccando il tecnico toscano e dichiarando assurdo l’intervento di Sarri. Le parole di Vieri sono state queste: “Non posso sentire che la Lazio è finalmente alienabile. Se dici queste cose vai in serie B o C. La Lazio deve arrivare in Europa o in Champions League ogni anno, non può essere da meno”.

