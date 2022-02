Il Tempo | Lazio, beffa atroce

Passa il Napoli. Una beffa per la Lazio che gioca alla pari e avrebbe meritato di più. Decide Fabian Ruiz all’ultimo minuto di recupero, portando gli azzurri in testa alla classifica. Non basta l’eurogol di Pedro in risposta al vantaggio di Insigne: la gestione sbagliata dei minuti finali, come anche a Bergamo e con l’Udinese, sta portando via troppi punti alla Lazio. Partiti in maniera quasi impeccabile, i biancocelesti sprecano troppo dando poi la possibilità al Napoli di assestarsi sul campo e portare a casa il risultato. L’arbitro, poi, ci mette del suo consentendo il gioco duro su Zaccagni.

All’Olimpico erano poco più di 15000 spettatori, compresi i napoletani sparsi nei settori biancocelesti. Dopo la bellissima cornice di giovedì contro il Porto, un altro spettacolo indecente per una squadra che sta giocando una stagione dignitosa. La scelta del presidente Lotito di non far partire la campagna abbonamenti si sta rivelando un autogol clamoroso.

Lo riporta Il Tempo.

