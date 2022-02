Nessun rinvio in Serie A

Come ufficializzato dalla Lega Serie A, non è previsto alcun rinvio per le partite del 20 marzo, valide per la 30esima giornata di campionato. Le voci riguardo un possibile rinvio erano state diffuse in previsione degli impegni della Nazionale. Tuttavia, oggi, la Lega Serie A ha ufficializzato il regolare svolgimento delle gare previste in quella data, tra cui il derby tra Roma e Lazio.

