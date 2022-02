Salernitana, incidente stradale per Ribery: lieve trauma cranico

La Salernitana, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che l’attaccante Frank Ribery è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha riportato un lieve trauma cranico. Questa la nota del club: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: