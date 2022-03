Bologna: un giocatore positivo al Covid

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss ha analizzato l’ultima prestazione del Napoli. Domenica all’Olimpico di Roma, la squadra di Spalletti ha battuto la Lazio, senza non troppe difficoltà. Se ne è accorto anche Rossi che sul match ha dichiarato: “Ho visto il Napoli giocare le ultime partite, stesso con la Lazio. La squadra di Spalletti mi sembra meno brillante rispetto a qualche mese fa. Finché la Lazio ha tenuto i ritmi alti il Napoli è andato in grande difficoltà. Un Napoli in buone condizioni non si sarebbe fatto prendere a pallate dal Barcellona. La squadra di Sarri non ha tenuto gli stessi ritmi e solo allora è venuto fuori il Napoli”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: