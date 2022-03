Maxime Lopez lontano dalla Lazio

Un addio ormai scontato. La separazione tra Luiz Felipe e la Lazio a fine stagione è annunciata. Nelle ultime ore si è parlato di un accordo già trovato tra il centrale brasiliano e il Real Betis. In passato si era ipotizzato un passaggio all’Inter per ritrovare il suo vecchio allenatore, Simone Inzaghi, e l’amico Correa. Voci anche quelle di un interessamento dall’Inghilterra e quello dello Zenit. Il classe ’97 invece finirà in Liga, già definiti i dettagli dell’accordo: l’offerta del club spagnolo è importante, 3,2 milioni di base fissa e ricchi bonus per quattro anni. Per sostituire Luiz Felipe, la Lazio vorrebbe chiudere il prima possibile per Alessio Romagnoli, grande tifoso biancoceleste. Per lui è pronto un accordo di cinque anni a 3 milioni a stagione. Bisogna battere la concorrenza della Juventus, ecco perché si sta cercando di accelerare i tempi. A proposito di calciatori che andranno via a parametro zero: oltre a Ramos, anche Strakosha dovrebbe lasciare Formello senza portare soldi in dote. Il primo obiettivo per la porta è Sergio Rico, in prestito al Maiorca ma di proprietà del Paris Saint-Germain. In alternativa occhio a Ospina. Il Tempo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: