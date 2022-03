Piazza della Libertà, il giardino sarà intitolato a Luigi Bigiarelli

Oggi è stata approvata la mozione per intitolare il giardino di Piazza della Libertà a Luigi Bigiarelli, ideatore e fondatore della Società Sportiva Lazio. In merito, la consigliera dem Claudia Pappatà ha dichiarato: “Intitolare il giardino all’interno della Piazza in cui è nata la Società Sportiva Lazio, al suo fondatore Luigi Bigiarelli, è un atto con il quale l’amministrazione intende contribuire a valorizzare la storia dello sport romano ed il suo enorme valore civile e culturale. E’ il giusto riconoscimento per aver dato inizio a quel sogno che dà a Roma l’onore di essere la sede della più antica e grande polisportiva d’Europa. Una scelta importante che riconosce il valore sportivo sempre diffuso a Roma con le oltre 70 discipline della società sportiva Lazio. Stiamo già lavorando insieme alla fondazione SS Lazio 1900 per rendere l’area sempre più inclusiva, verde e vivibile”.

Come riportato da calcioefinanza.it

