CdS | Lazio, Sarri punta sui big: Acerbi torna titolare

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Napoli si è riportato in cima alla classifica insieme al Milan, consolidando la lotta a tre per lo scudetto con l’Inter. A tal proposito, Sven Goran Eriksson, tecnico che portò la Lazio allo scudetto del 2000, ha parlato ai microfoni de Il Mattino, sottolineando quanto questo Napoli somigli alla sua Lazio: “La storia dice che in Italia è difficile rompere l’egemonia delle big di Milano e Torino. La mia Lazio ci riuscì, insieme al Napoli di Maradona, il Verona di Bagnoli, la Samp di Boskov, la Roma di Capello. Non è mai stato semplice. Noi riuscimmo a creare una squadra che già l’anno prima era andata vicina al trionfo. E su questo aspetto anche il Napoli per certi versi somiglia alla mia Lazio, perché pezzo dopo pezzo ha messo assieme la squadra attuale.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: