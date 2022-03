David Silva-Muriqi, da possibili compagni di squadra a rivali in Spagna

Scenario curioso quello che viene in mente se si leggono le formazioni della partita della Liga di stasera, tra Maiorca e Real Sociedad. A spiccare sono due nomi che hanno interessato i tifosi laziali in passato, quelli di Vedat Muriqi, attaccante in forza al Maiorca che ha vestito biancoceleste fino a questo gennaio, e David Silva, tra l’altro a segno stasera nel 2 a 0 della Real, promesso sposo della Lazio nell’estate 2020 ma che all’ultimo ha preferito tornare nel suo paese natio. I due, in questo match rivali, avrebbero potuto giocare assieme a Roma, visto che anche Muriqi è stato trattato con esito positivo nell’estate del 2020, rimanendo per un anno e mezzo in forza alla squadra biancoceleste.

