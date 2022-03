Fan Token, Milinkovic votato come giocatore del mese nel derby Binance tra Lazio e Porto

Gli account social di Binance, società di criptovalute e sponsor ufficiale della Lazio, hanno pubblicato gli esiti della votazione avviata lo scorso mese per “Il giocatore del mese della S.S. Lazio per il derby Binance” tra Lazio e Porto. Il giocatore più votato dai tifosi è stato Sergej Milinkovic Savic, che viene quindi eletto come Giocatore Binance per il mese di Febbraio e otterrà 10.000 dollari in Lazio Fan Token.

CLICCA QUI PER LA VOTAZIONE COMPLETA

Our @OfficialSSLazio fans have spoken. 🦅

Sergej Milinković-Savić will be Binance Player of the Month for February and receive $10,000 worth in LAZIO Fan Tokens! Congratulations #Milinkovic

Check out the full result here ➡️ https://t.co/sXaRvqE5zf pic.twitter.com/mgRAWFbDn6

— Binance Fan Token (@BinanceFanToken) March 1, 2022