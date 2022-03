Cagliari-Lazio, i dettagli sulla vendita dei tagliandi per il settore ospiti

La Lazio, tramite il proprio profilo ufficiale, ha reso noto le informazioni per la vendita dei tagliandi per la sfida contro il Cagliari in Sardegna.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di oggi 3 marzo sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Cagliari – Lazio di sabato 5 marzo.

Questi i dettagli della vendita:

– sabato 5 marzo alle ore 20:45

– Stadio UNIPOL DOMUS di Cagliari

– Prezzo del ” Settore Ospiti “:

– INTERO € 30 (più diritti di prevendita) – non sono previste riduzioni.

– Inizio vendite ore 10:00 di giovedi 3 marzo

– Fine vendite ore 19:00 di venerdi 4 marzo

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti e sarà vietato comunque il cambio nominativo.

La vendita sarà possibile solo in tutti i punti vendita di Ticketone su territorio nazionale.

