Caicedo ricorda la sua avventura biancoceleste: “Mi viene la pelle d’oca ogni volta che guardo le foto di Lazio-Juve” – VIDEO

Felipe Caicedo ha seguito le orme del suo mister Inzaghi e, dopo una brevissima parentesi al Genoa, è giunto anche lui tra le fila dell’Inter. In un’intervista a DAZN ha parlato del suo passato e dell’ormai famosa “zona Caicedo“, ovvero di quell’espressione nata “dai gol segnati sempre verso la fine della partita, da una condizione fisica importante. Io cerco sempre di essere concentrato fino alla fine, credo sia una delle virtù che ho, di non mollare mai quando gioco.” Della sua avventura in biancoceleste ha molti bei ricordi, ma il primo che torna alla mente è quel Lazio-Juve pareggiato in extremis con un suo gol: “Mi viene la pelle d’oca ogni volta che guardo le foto. Ricordo questa partita come fosse ieri, stavamo perdendo contro la Juventus e al 93’ ho segnato un gol, è stata una partita molto speciale.” A seguito di quel gol è andato poi ad abbracciare il tecnico Simone Inzaghi, che ora ha ritrovato all’Inter e per cui spende solo belle parole, definendolo “allenatore che mi ha dato davvero tanto, mi ha aiutato a crescere e ad essere il giocatore che sono oggi, gli sono molto grato.”

