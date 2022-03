Calciomercato, il PSG piomba su Milinkovic-Savic

Siamo solo a marzo ma è inevitabile pensare al futuro e quindi al calciomercato estivo. Il nome di Milinkovic va sempre di moda e anche quest’anno la musica non cambia. Nicolò Schira ha, infatti, pubblicato un tweet proprio riguardante il serbo: secondo l’esperto di calciomercato, il presidente del PSG si trova a Milano e sta monitorando Milinkovic per far partire eventualmente un’offerta alla Lazio al fine di acquistare il centrocampista.

#PSG President #AlKhelaïfi is in Milano tonight. #Paris are monitoring #MilinkovicSavic (Lazio) as new midfielder and are ready to trigger the option to buy for #NunoMendes from #Sporting. PSG will also offer a contract extension to Kylian #Mbappè with a salary by €40M/year

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2022