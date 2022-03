CdS | Premio “Amici dei bambini” a Immobile e Dybala

Verso il Cagliari: lo spagnolo non è ancora al top.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è rebus nel tridente in vista della sfida fuori casa contro il Cagliari. Negli ultimi due giorni, Pedro ha riposato martedì (dopo le 24 ore concesse post-Napoli) e ieri si è allenato in gruppo soltanto in una delle due sedute previste dallo staff tecnico. Sarri dovrà decidere se lanciarlo dall’inizio, oppure continuare con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile: tutto dipenderà dalle garanzie che lo spagnolo riuscirà a dare al tecnico biancoceleste oggi e nella rifinitura di domani. Ai box ci sono Cataldi e Lazzari, entrambi fermi per infortuni muscolari al flessore: il primo potrebbe rientrare per il derby, per l’ex Spal serviranno ancora alcune settimane. Non ci sono altri problemi fisici da segnalare: Strakosha, dopo una semplice gestione, si riaggregherà oggi al gruppo. Acerbi, invece, è pronto per riprendersi il posto di Patric al fianco di Luiz Felipe. Attenzione ai cartellini gialli: sono in diffida Luiz Felipe, Zaccagni, Marusic e Pedro.

