Cristian Troiani, il regalo dell’artista a tema 26 maggio all’ex Lazio Senad Lulic – FOTO

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, Senad Lulic ha ringraziato l’artista Cristian Troiani, per l’omaggio offertogli. All’ex giocatore della Lazio, è stato infatti donato un quarto raffigurante la sua esultanza, nel gol segnato al derby contro la Roma il 26 maggio 2013. Un ricordo indelebile per il bosniaco e per tutti i tifosi biancocelesti, che rimarrà impresso nella storia di Roma.

Questo il post di Lulic, con il ringraziamento all’amico artista:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Senad Lulic (@senad.lulic)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: