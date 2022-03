Dieci anni fa la vittoria nel derby grazie a Hernanes e Mauri: il ricordo della Lazio

Compie oggi 53 anni un grande ex della Lazio, Pierluigi Casiraghi. 140 le presenze in biancoceleste in 5 stagioni (1993-1998) condite da 41 reti e un passato importante anche con la Nazionale italiana con cui ha collezionato 13 gol in 44 apparizioni. Proprio gli Azzurri, tramite il loro profilo ufficiale di Instagram, hanno voluto fare gli auguri al bomber di Monza: “Buon compleanno a Pierluigi Casiraghi! L’ex attaccante azzurro compie 53 anni. 44 presenze e 13 gol in Nazionale”. Questo il post.

A seguire, anche il profilo ufficiale Instagram della Lazio, ha fatto gli auguri di buon compleanno all’ex attaccante biancoceleste. La foto pubblicata, che ritrae Casiraghi mentre bacia la Coppa Italia appena vinta con la maglia della Lazio, è accompagnata dal messaggio: “Happy Birthday, Gigi Casiraghi!”.

