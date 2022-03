FORMELLO – Acerbi si riprende la difesa, Pedro favorito su Felipe Anderson in attacco

Dopo le belle prove con il Porto e il Napoli che hanno lasciato la Lazio con un pugno di mosche in mano, ora è arrivato il momento di capitalizzare. Domani sera di fronte ci sarà il Cagliari di Walter Mazzarri, i sardi hanno trovato continuità di rendimento e sono in piena corsa salvezza. Avversario ostico che ha già messo in difficoltà Atalanta, Torino e Napoli per cui serviva replicare una prestazione importante ma questa volta con maggiore efficacia in zona gol.

La garanzia si chiama Ciro Immobile che è tornato a pieno regime e contro il Cagliari viaggia a ritmi spaventosi con undici reti in tredici confronti. Ai fianchi del capitano biancoceleste ci sarà certamente Mattia Zaccagni mentre è aperto il ballottaggio per completare il reparto tra Felipe Anderson e Pedro. Il brasiliano ha ritrovato la forma migliore mentre lo spagnolo, favorito, ha smaltito la tendinopatia tibiale delle ultime settimane ed è pronto a partire dall’inizio.

In mezzo al campo scelte tanto scontate quanto obbligate vista l’assenza per infortunio di Danilo Cataldi che elimina il dubbio in cabina di regia, avanti con un redivivo Lucas Leiva che si muoverà al centro dei due fedeli scudieri Milinkovic e Luis Alberto. Anche in difesa Maurizio Sarri è chiamato ad una scelta, Acerbi è tornato stabilmente in gruppo e si candida ad una maglia da titolare al fianco di Luiz Felipe per ricomporre la coppia di inizio stagione.

A farne le spese sarà Patric anche se ancora nulla è deciso. Sulla fascia destra toccherà a Marusic mentre sulla corsia mancina verrà confermato Stefan Radu. Staccata l’opzione Hysaj anche perchè l’albanese è reduce da una serie di prestazioni negative. Fra i pali ovviamente ci sarà Thomas Strakosha che si è allenato a singhiozzo in settimana ma non ci sono timori riguardo un suo impiego.

