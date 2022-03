La coppa di EURO 2020 a Molfetta, Cozzoli: “Lo sport di alto livello è un traino per quello di base”

Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, ha parlato durante il convegno “Lo sport per tutti”, in programma oggi e domani in provincia di Bari, all’Auditorium Seminario Regionale di Molfetta, dove la coppa degli Europei vinta dall’Italia sarà esposta al pubblico.

“Lo sport di alto livello costituisce un traino e un volano fondamentale per lo sport di base e per tutti i praticanti. L’esposizione della coppa di Euro 2020 qui a Molfetta lo testimonia ancora una volta. Sport e Salute è nata e lavora per supportare lo sport di tutti e per tutti. Anche dei bambini della scuole calcio presenti qui oggi che sognano di emulare le gesta dei nostri campioni vittoriosi a Wembley. Sport e Salute in Puglia ha messo a terra tante progettualità per lo sport di base, a partire dalle 620 scuole in cui garantisce ore di pratica sportiva a 96mila bambini”.

All’incontro hanno preso parte anche Vito Roberto Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC, il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, il direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale, e il presidente del settore tecnico della Figc e Legend di Sport e Salute Demetrio Albertini.

