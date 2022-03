SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Cagliari

Nel prossimo turno di campionato, la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Cagliari di Mazzarri, completamente rinato dalla cura dell’ex tecnico del Napoli. Grazie alle ultime prestazioni, la squadra sarda è riuscita ad uscire dalle ultime tre posizioni in classifica. Ecco perché la trasferta nell’isola può rappresentare per la Lazio una vera e propria trappola.

IL CAGLIARI – Diciassettesimo in classifica con 25 punti a più tre dal Venezia, la squadra di Mazzarri nelle ultime 5 partite ha vinto 2 gare, contro Torino e Atalanta e ha pareggiato le restanti 3. Una curiosità è che nelle ultime partite disputate i sardi hanno incassato sempre un gol, segnandone 7. Contro la Lazio non vincono da 15 partite consecutive. L’ultima vittoria dei sardi è datata 19 Maggio 2013 per 1-0 con gol di Dessena.

LA FORMAZIONE (3-4-2-1) Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Marin, Pereiro; Joao Pedro. All. Mazzarri

IL PRECEDENTE – All’andata finì con un rocambolesco 2-2, grazie alle reti di Immobile e Cataldi per la Lazio e di Joao Pedro e Keita per il Cagliari.

