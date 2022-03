Cagliari-Lazio, Felipe Anderson nel post: “Con più tempo per lavorare arriviamo più freschi: ho sempre stimato Sarri”

Nella vittoria per 0-3 contro il Cagliari, Felipe Anderson è stato un protagonista assoluto del successo della Lazio: ha aperto la sfida con l’assist del vantaggio firmato Luis Alberto, e ha chiuso la gara con lo 0-3. Ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“Eravamo delusi dagli ultimi risultati, ma consapevoli delle ultime prestazioni. Oggi siamo felici, portiamo a casa tre punti importantissimi. Avendo più tempo per lavorare nei dettagli e per riposare, arriviamo più freschi: sappiamo di dover essere pronti per le gare ogni tre giorni. Oggi mi sentivo molto bene, i palloni arrivavano al punto giusto: sono contento di aver dato tranquillità alla squadra con il terzo gol. La Champions è l’obiettivo, ma dobbiamo pensare partita per partita“.

Il brasiliano è poi intervenuto ai microfoni di Dazn:

“Sempre bello segnare gol di ogni tipo, però segnare così con dribbling è sempre bello. A me particolarmente non piace il Carnevale però è stato bello vincere con questo 3-0 che dà fiducia per la squadra.La solidità che abbiamo ci dà più fiducia di entrare in campo per giocare con chiunque in casa o fuori casa, ed è quello che dobbiamo portare indietro, quella maturità che stiamo trovando nelle ultime partite: i risultati arriveranno sicuramente. Sappiamo dall’inizio del lungo percorso per entrare nella mentalità del mister e nelle ultime partite si sono viste le prestazioni, il modo di giocare, la solidità difensiva che stiamo avendo e quella è una caratteristica di una squadra che lotta in quella parte della classifica, però dobbiamo giocare ogni partita come una finale per provare a lottare per tutto“.

Sul rapporto con Sarri: “L’ho sempre stimato, mi dà fiducia , devo dare tanto per la Lazio, per la squadra e per quelli che hanno creduto in me. Io lavoro per essere a disposizione in ogni ruolo e in ogni partita, perché è quello che un calciatore vuole, essere stimato dall’allenatore“.

