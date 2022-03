Cagliari-Lazio, Luis Alberto nel post partita: “La strada è quella giusta, siamo un grande gruppo”

Al termine della gara vinta per 3-0 dalla Lazio contro il Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Luis Alberto che ha commentato cosi la netta vittoria.

“La dedica è per Alberto Moreno, che per me è come un fratello. Spero di andarlo a trovare presto. Io gli auguro il meglio. Ora possiamo lavorare di più per preparare la partita. A me dispiace non avere altre competizioni, ma ora ci concentriamo sul campionato e sull’arrivare il più in alto possibile. Abbiamo un grande cuore e siamo un grande gruppo. Tutti si aspettavano che trovavamo prima la continuità, ma da dicembre siamo migliorati molto”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: