Cagliari-Lazio, Sarri: “Partita tosta, affrontiamo una squadra in salute. Le prestazioni sono frutto di lavoro, noi ci stiamo mettendo qualche errore di troppo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Ecco le sue parole in vista del match contro il Cagliari: “Penso che se continuiamo a giocare bene, ci togliamo un paio di difetti che abbiamo e possiamo fare risultato benissimo. Le prestazioni sono frutto di lavoro, noi ci stiamo mettendo dentro qualche errore di troppo che non ci porta a fare risultato pieno. Questo vuol dire che la prestazione è buona ma non ottimale.

Sarà una partita tosta. Affrontiamo una squadra in salute, di grande dinamismo ed aggressività. Portano la partita su un piano che per noi potrebbe essere pericoloso. Dobbiamo essere bravi a reggere botta da quel punto di vista e poi giocare la nostra partita.

Acerbi è sempre stato un giocatore importante per noi. Purtroppo lo abbiamo perso per quasi due mesi, ora ha fatto 10/12 giorni di allenamenti insieme ai compagni. Penso sia pronto, vediamo se riuscirà a fare 90 minuti”.

