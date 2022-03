La Lazio pensa al mercato estivo

Sono i molti i nomi che – di giorno in giorno – vengono associati alla sfera Lazio. Tra gli altri, spunta quello di Emerson Palmieri. Il giocatore sarebbe la risposta al ruolo vacante di terzino sinistro. La trattativa, però, non appare affatto semplice. Innanzitutto per via di questioni prettamente economiche e, secondariamente, perché il Lione sembrerebbe interessato a riscattare il ventisettenne.

Il suo non è l’unico nome a circolare in zona Lazio. Mister Sarri sarebbe anche interessato a Kepa o Sergio Rico, come eventuali sostituti di Strakosha, se il greco decidesse di lasciare la società.

Si attendono rinforzi anche in difesa. I biancocelesti hanno messo gli occhi su Igor Zubeldia, attualmente alla Real Sociedad. Il classe ‘97 potrebbe essere un alternativa ad altri nomi noti come Alessio Romagnoli, vista la lontananza della società con Acerbi e Luiz Felipe.

