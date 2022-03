PAGELLE – Luis Alberto illumina la Sardegna, gol e giocate da fenomeno. Felipe fa ballare la samba al Cagliari

Strakosha 6,5 – Sicuro nelle uscite e reattivo fra i pali come nella conclusione di Marin nella ripresa. Ottima gestione del pallone con i piedi e questa è l’aspetto migliore della serata.

Marusic 6,5 – Quando parte da destra ha tutta un’altra naturalezza. Tiene difensivamente e spinge in continuazione sovrapponendosi a Felipe Anderson per creare superiorità. Prende un doppio giallo che lo farà saltare il Venezia ma rimarrà la diffida.



Luiz Felipe 6,5 – Un paio di soliti brividi ogni partita deve regalarli, per il resto contiene Joao Pedro in un duello brasiliano ma tutto azzurro. Con Acerbi al suo fianco sembra ritrovare una certa serenità.

Acerbi 7 – Dopo due mesi torna titolare e lo fa alla grande, alza il muro della difesa biancoceleste spegnendo ogni speranza dei rossoblù. La difesa ora funziona e il Leone, nonostante i dissidi con l’ambiente, ritrova la sua forma migliore.

Radu 7 – Dalle sue parti arriva in velocità Bellanova e si allarga Gaston Pereiro, il rumeno non va mai in difficoltà uscendo sistematicamente con la palla fra i piedi in grande stile.

Milinkovic 6,5 – Troppo fioretto e poca spada in alcune scelte, quando però si accende è una delizia per il palato. Ci prova a diventare protagonista della serata, sarà per una partità più impegnativa magari fra due settimane.

Lucas Leiva 6,5 – Domina la mediana con serenità e mestiere, la Lazio ha finalmente iniziato a girare e il brasiliano è tornato ad essere quel giocatore indispensabile.

Luis Alberto 8 – Prestazione totale del centrocampista spagnolo. Si procura il rigore del vantaggio e sigla il raddoppio a porta vuota, la delizia però è in avvio d’azione con un controllo volante con tunnel incluso. Terza rete al Cagliari, sua vittima preferita.

Dall’88’ Basic SV

Felipe Anderson 7,5 – Duello tutto verdeoro con Dalbert a cui fa passare una serata da incubo. Scarica e scappa in attesa di ritrovare il pallone, Lo 0-2 lo confeziona dopo l’ennesima accelerazione confermando il bonus assist nel contratto per poi trovare lo 0-3 saltando tutta la difesa.

Dall’84’ Romero SV

Immobile 7 – Ciabatta subito una buona occasione, dal dischetto è glaciale per coronare le duecento presenze in maglia biancoceleste. Vicino alla doppietta ad inizio ripresa con uno straordinario Cragno a togliere il pallone dall’angolino. Sono dodici su quattordici presenze con i sardi e agguantato Piola nei gol in biancoceleste in Serie A.

Zaccagni 6,5 – Lascia la ribalta ai compagni questa sera ma rimane ancora una volta fra i migliori. Obbliga Bellanova ad una gara prettamente difensiva saltandolo ogni volta, gli manca lo spunto finale in un paio di ripartenze.

Dal 69′ Pedro 6 – Entra a gara ormai conclusa, si arrabbia con Felipe Anderson per un mancato passaggio e prova una conclusione dal limite che termina alta.

All. Sarri 7,5 – Vince, convince e diverte, questo è il Sarrismo. La Lazio domina un Cagliari reduce da ottimi risultati maramaldeggiando alla Unipol Domus e rilanciando le proprie velleità in chiave Champions.

