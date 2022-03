Primavera 2 | Cesena-Lazio 3-1 (23′ Francesconi, 40′ C. Shpendi, 90′ Schirone, 94′ Bertini)

Quest’oggi alle 11 andrà in scena una gara importantissima per i risvolti del campionato per entrambe le squadre: si affrontano Cesena e Lazio, le prime due della classe. Solo un punto divide le due squadre, anche se i bianconeri contano una gara giocata in meno. Una vittoria dei ragazzi di Calori potrebbe essere importante proprio per mantenere a debita distanza i secondi della classe, considerando che la Lazio riposerà proprio all’ultimo turno.

Il momento delle due squadre

Le due squadre, dopo la lunga sosta, hanno ricominciato il proprio percorso al meglio, vincendo tre gare di fila. Poi il turno di stop per il Cesena e l’allungo della Lazio dopo la vittoria sulla Salernitana. Un +4 che i bianconeri avrebbero potuto riprendere solo all’ultimo turno, in caso di vittorie da parte dei biancocelesti. Il ritorno in campo del Cesena ha invece visto arrivare due belle vittorie contro Spezia in casa e Pisa fuori casa, mentre la Lazio ha faticato prima con la Ternana ultima in classifica (pur vincendo) e con la Reggina in casa, cadendo a 10 minuti dalla fine. Ecco che il Cesena è a -1 e la gara si prospetta più interessante che mai.

Sfida al vertice

Le due squadre a confronto presentano diverse similitudini. Sono molti, 48 in entrambi i casi, i gol segnati, mentre i biancocelesti si sono presentati più solidi del Cesena con 14 gol subiti a fronte die 27 dei bianconeri. Con un gioco molto propositivo da entrambe le parti, le due squadre provengono da due stagioni tra loro opposte: la Lazio era infatti in Serie A mentre il Cesena in Serie C. I primi hanno vissuto una stagione deludente retrocedendo, mentre i secondi sono stati promossi in B e hanno dato continuità al progetto. A poche gare dalla conclusione del campionato le due squadre sono lì in vetta a darsi battaglia per il primo posto.

La probabile formazione

Ci sono ancora delle defezioni per quanto riguarda la Lazio, che recupera Bertini assente per squalifica nell’ultima gara. Calori si affiderà ai suoi uomini migliori per tentare di fare risultato in casa del Cesena.

Lazio (4-2-3-1): Moretti, Floriani, Adeagbo, Santovito, De Santis, Ferrante, Bertini, Castigliani, Adjaoudi, Shehu, Crespi.

