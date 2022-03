SERIE A | Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

Ci siamo. Tra poco meno di un’ora prenderà il via Cagliari-Lazio, match importante per entrambe: i rossoblù sono alla ricerca di punti decisivi in chiave salvezza, i biancocelesti invece vogliono tornare al successo i riprendere la corsa all’Europa. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara all’Unipol Domus, con fischio d’inizio alle 20:45:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

Allenatore: Walter Mazzarri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

