Elisa Di Iorio, dir. Laziopress.it: “Il dolore è troppo grande. Sei un Capitano vero, una leggenda”

“La notizia della tua scomparsa, così improvvisa, mi ha sconvolto. Il dolore è troppo grande adesso per poter scrivere e per poterti ricordare come meriti, ma prometto che lo farò appena le lacrime si saranno stancate di scendere. Sei una persona buona Pino, un capitano vero, un signore, un professionista, una leggenda, e per me, che ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare al tuo fianco per anni, sei molto di più. Ci mancherai, anzi, ci manchi già“

Elisa Di Iorio, Patrizio Pasqualini e tutta la redazione di Laziopress.it esprimono più sentito cordoglio alla famiglia del capitano Pino Wilson.

