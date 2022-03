Venezia, Mateju: “Dobbiamo svegliarci subito, contro la Lazio dovremo essere al meglio”

Termina la sfida delle 20:45 tra Napoli e Milan. I rossoneri escono vittoriosi dal Diego Armando Maradona, ottenendo il successo per 1-0. In gol per i rossoneri Giroud, che regala i 3 punti alla sua squadra e il primato in classifica. Con la vittoria odierna infatti, gli uomini di Pioli salgono in prima posizione con 60 punti, davanti all‘Inter con 58 ma con una partita in meno. La squadra di Spalletti rimane invece al terzo posto con 57 punti conquistati.

_____________________________________________________________________________

Alle 18.00 sono scese in campo all’Allianz Stadium Juventus e Spezia, gara importante per le ambizioni stagionali delle due squadre. I bianconeri hanno sbloccato la gara al 21′ grazie alla rete di Alvaro Morata. Il risultato finale è proprio quello di 1-0, con la Juve che accorcia sull’Inter e allontana l’Atalanta.

Alle 15.00 è stata la volta di Fiorentina-Hellas Verona, Venezia-Sassuolo, e Bologna-Torino. Nella gara di Firenze i viola hanno sbloccato la gara al decimo minuto del primo tempo, grazie alla rete del solito Piatek. Gol a cui ha risposto l’Hellas grazie al calcio di rigore trasformato da Gianluca Caprari. Gara terminata 1-1, con le due squadre che restano al settimo e all’ottavo posto.

Piena di gol la sfida in Veneto tra Venezia e Sassuolo, dove gli ospiti hanno dilagato per 1-4. A sbloccarla è subito Raspadori al 2’, al quale segue il raddoppio su rigore di Berardi, e lo 0-3 ancora dal dischetto, ma stavolta trasformato da Scamacca. Inutile l’uno a tre del Venezia, arrivato con Henry al 34’, dato che al 71’ è arrivato il gol dell’uno a quattro: ancora su rigore, ancora con Berardi.

Termina invece 0-0 la gara tra Bologna e Torino: dopo un primo tempo avaro di emozioni, qualche occasione c’è stata all’inizio della ripresa, ma in generale poco spettacolo per una gara che prometteva qualcosa in più.

Il match dell’ora di pranzo tra Genoa e Empoli finisce 0-0. Per i rossoblu arriva il sesto pareggio consecutivo nelle ultime sei partite. Rimane dunque penultimo con 18 punti a quattro punti dal Venezia terzultimo. Dopo due sconfitte nelle ultime due l’Empoli torna a fare punti. Rimane al dodicesimo posto a 32 punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: