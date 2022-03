DAZN omaggia Immobile: “143 gol e non sentirli”- VIDEO

DAZN su Instagram pochi minuti fa omaggia il bomber della Lazio, Ciro Immobile, complimentandosi per il record da lui raggiunto, pubblicando la foto dell’esultanza e il video del rigore realizzato dal numero 17 della Lazio. Commentando poi il post: “143 gol e non sentili. Immobile raggiunge Piola in vetta alla classifica dei marcatori in Serie A TIM”.

