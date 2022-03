Due biancocelesti nella Top11 Serie A Femminile

La Lazio Women, nella mattinata di ieri, è tornata al successo nella Serie A Femminile. Al Centro Sportivo di Formello, le ragazze biancocelesti di Massimiliano Catini, si sono imposte per 3-1 sul Sassuolo terzo in classifica. Questi tre punti portano la Lazio Women a quota 7, a meno 8 dalla Fiorentina nona in classifica, primo posto utile per la salvezza.

Le ragazze biancocelesti, dopo aver esultato sul terreno di gioco, si sono riversate anche sui social: Camilla Labate, attaccante biancoceleste, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha aggiunto alcune foto della sfida contro il Sassuolo di ieri, con la didascalia che recita: “Cuore, tenacia e passione. Siamo questo e tanto altro e io vi amo. AVANTI LAZIO”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Labate (@_camilaba_)

Anche Rachele Cuschieri, centrocampista della Lazio Women, ha espresso la proprio gioia attraverso un post su Instagram. Le foto di ieri sono accompagnate dal messaggio: “Tutto è possibile se ci credi…+3 punti contro una top squadra come il Sassuolo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Cuschieri (@rachelcuschieri8)

Anche Virginia Di Giammarino, centrocampista della Lazio Women, ha pubblicato un post su Instagram per la recente vittoria, commentando: “Come te la spiego tutta questa felicità?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Di Giammarino (@virginiadigiammarino)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: