Di Canio racconta Pino Wilson: “Non puoi immaginare cosa sei stato per me bambino”

Anche Paolo Di Canio si unisce agli innumerevoli messaggi rivolti a Pino Wilson, ormai ex bandiera biancoceleste, spentosi all’età di 76 anni. In queste ore di grande dolore per la scomparsa di un personaggio importante per la storia della Lazio e del calcio, Di Canio nel corso di Sky Calcio Club, ha voluto raccontare un aneddoto che ha visto protagonista Wilson, suo modello e punto di riferimento: “Nel gennaio 2005 ero da poco tornato alla Lazio e andavo spesso al bar del Fosso, vicino all’Olgiata. Pino andava a comprare il giornale, lo vedevo. È stato un idolo di me bambino. Mi ero sempre vergognato di andare a disturbarlo. Una volta mi avvicino e gli chiedo: ‘Pino, posso chiederti una foto?’. Lui mi rispose: ‘Ma che me la chiedi tu la foto?’. E io: ‘Non puoi immaginare cosa sei stato per me da bambino’. Era persona di grande spessore”.