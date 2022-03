Calciomercato Lazio, interesse su Homenchenko del Penarol

E’ il momento di pensare al futuro e quindi al calciomercato. Tanti ruoli rischiano di rimanere scoperti a giugno a causa delle scadenze di contratto e tra questi c’è il portiere. Strakosha è, appunto, in scadenza e il contratto a Reina verrà rinnovato in caso di arrivo in Europa. Il problema principale, però, riguarda l’albanese: fino a qualche mese fa non sembrava esserci alcuna possibilità di continuare insieme, ma ora le cose sembrano cambiate avendo giocato praticamente tutte le partite del 2022. Se Sarri potesse garantirgli il posto da titolare anche nei prossimi anni, probabilmente Thomas si convincerà a rinnovare e rimanere. Al contrario, la società si sta guardando intorno: oltre a Ospina a parametro zero, piacciono Kepa del Chelsea e Gollini del Tottenham; non solo, anche Sergio Rico del PSG (attualmente in prestito al Maiorca) e Carnesecchi, ma per quest’ultimo è molto difficile.

Lo riporta Il Tempo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: