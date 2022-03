Il Tempo | Lazio, continua la crescita di Romero

La crescita continua, i minuti finali della partita di Cagliari sono il segnale definitivo che Luka Romero sta superando Raul Moro nelle gerarchie di Sarri. È la terza presenza in campionato per il giovane che compirà 18 anni solo a novembre, un predestinato almeno a quanto dicono a Formello, compagni compresi stregati dall’esplosività e dalla voglia di arrivare del baby. E il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, vecchia conoscenza di casa Lazio, lo ha già inserito nella lista dei pre-convocati dell’Argentina: potrebbe essere chiamato per gli impegni del 26 e 30 marzo nella gare di qualificazione ai mondiali del Qatar. Scaloni ha uno scopo preciso: evitare la chiamata della Spagna (Luka ha il doppio passaporto) che potrebbe soffiare il talento alla nazionale argentina. Intanto squadra a riposo, ripresa domani (Lazzari verso il recupero). In vendita i biglietti per il Venezia (prezzi popolari, curva a 10 euro, Tevere a 20), mentre per il derby esaurita la Nord (6.000) restano in vendita 8.000 distinti a 40 euro. Il Tempo/Luigi Salomone

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: