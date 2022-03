ESCLUSIVA | L’artista Cristian Troiani: “Io tifoso biancoceleste, ma non realizzo quadri solo per giocatori della Lazio. Ecco qual è la mia tecnica”

Cristian Troiani è un artista romano di fede biancoceleste, che da tempo crea opere per giocatori della Lazio e non solo. Da Nedved a Totti, fino a Immobile e Lotito, questi solo alcuni dei nomi che hanno espressamente richiesto un quadro all’artista. La sua specialità è quella dei ritratti di immagini o monumenti, che Cristian realizza utilizzando una tecnica particolare. Molti dei suoi lavori, sono esposti nella sua galleria a Roma in Via Metastastasio 15. Il suo picco, lo ha raggiunto principalmente grazie ai social, e alla pubblicazione dei suoi lavori da parte di alcuni calciatori della Lazio. Uno su tutti Danilo Cataldi, suo grande amico. Il ritratto realizzato per il centrocampista biancoceleste, condiviso poi sul proprio profilo Instagram ufficiale, è stato la rampa di lancio per l’artista che da quel momento non ha più smesso di ricevere richieste. In occasione dell’ultima opera realizzata per l’ex capitano biancoceleste Senad Lulic, l’artista si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Come nasce il tuo lavoro per Senad Lulic?

“Ho fatto diversi lavori, non solo quello per Lulic. Ho voluto omaggiare l’ex capitano, e il giorno in cui segò al derby in finale di Coppa Italia il 26 maggio del 2013. Tra poco uscirà il lavoro per Ciro Immobile, ma ho creato quadri anche per Inzaghi, Clemente Mimun e per il mio grandissimo amico Danilo Cataldi. Diciamo che il mio lavoro è esploso grazie a lui, dopo la pubblicazione della mia opera sul suo profilo Instagram. Da quel momento, ho ricevuto e continuo a ricevere tantissime richieste, ogni qual volta un mio cliente condivide un mio quadro.”

Crei opere solo per i volti noti della Lazio?

“Assolutamente no anzi, nonostante la mia fede biancoceleste, ho dovuto mettere da parte la passione per il lavoro. Ho infatti realizzato quadri anche per calciatori di altre squadre. Adesso, per dire, ne sto preparando uno per Francesco Totti.”

Come lavori per la realizzazione di un tuo quadro? Usi una tecnica particolare?

“Il 90% dei miei lavori è composto da ritratti o realizzazione di monumenti. Solitamente faccio proprorre ai miei clienti 10 foto preferite, poi scelgo quella su cui mi pacerebbe lavorare. A quel punto, con un programma, porto quest’immagine ad un formato di semi cartoon, che rimane comunque foto. Successivamente, ricopio quest’immagine sulla tavola, per poi realizzarla alla fine in bianco e nero. Se il cliente desidera il ritratto a colori, invio personalmente l’immagine in pdf al grafico, che poi colora sul mio lavoro.”

Hai avuto la possibilità di esporre le tue opere all’Olimpico, che cosa è significato per te?

“Ho avuto modo di esporre le mie opere allo Stadio Olimpico in occasione di Lazio-Inter e Lazio-Juventus, ed è stato davvero emozionante per me. Ricordo in particolare che, prima della sfida contro i nerazzurri, il Presidente Lotito è rimasto colpito dai miei quadri esposti, tanto da chiedermene uno. Dopo quel giorno, mi ha concesso poi di esporre nuovamente nella gara casalinga contro i bianconeri. Inoltre, in pochi sanno che in quell’occasione ho anche venduto una mia opera a Pavel Nedved, raffigurante una zebra bellissima che si può trovare sulla mia pagina Instagram.”

Di seguito le immagini esclusive della sua ultima lavorazione, raffigurante il Colosseo:

Questo il profilo Instagram ufficiale dell’artista, in cui sono presenti alcuni dei suoi quadri:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Troiani (@cristian_troiani_art)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Troiani (@cristian_troiani_art)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Troiani (@cristian_troiani_art)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: