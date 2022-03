Il Tempo | Lazio, folla per l’ultimo saluto a Wilson

CONFRONTO DI MERCATO – Dopo le beffe di Udinese e Napoli, con Acerbi la porta torna inviolata. A dire il vero, pure in sua assenza il passivo era di appena 3 gol nelle sette precedenti giornate di Serie A. Cinque clean sheet con Cagliari, Bologna, Fiorentina, Atalanta e Salernitana. C’è un abisso rispetto a tre o quattro mesi fa. Una chiave di lettura precisa: limitando il pressing nella fascia centrale del campo e conservando la linea della retroguardia alta, è resuscitato pure Leiva davanti alla difesa: «Perché mi aiutano Milinkovic, l’Ibra della mediana, e Luis Alberto, con una qualità sopraffina». Lucas però a giugno andrà via insieme a Strakosha (Inghilterra), Patric (Valencia) e Luiz Felipe (Betis) a scadenza. Per questo pochi giorni fa c’è stato un nuovo faccia a faccia fra Sarri e Tare per spingere la società ad accelerare le operazioni di mercato con le richieste in regia (Maxime Lopez o Vitinha), in porta (Carnesecchi e/o Sergio Rico) e in difesa. Il 27enne Romagnoli arriverà perché vuole a tutti i costi la Lazio e ha dato un diktat al suo agente Raiola. Ma il tecnico non vuole solo sinistri e insiste per Casale del Verona, sia nel caso in cui Acerbi restasse a Roma sia in quello in cui dovesse tornare al Milan. Nuovi contatti dell’allenatore con Emerson Palmieri, che continua a dare la sua disponibilità a raggiungerlo sulla fascia sinistra. Tare ha assicurato a Maurizio che a marzo sono sempre stati centrati i rinforzi biancocelesti per l’annata successiva, e così sarà anche stavolta. Tuttavia, proprio sul diesse sarebbero tornati a farsi sentire forti le sirene e il richiamo dalla Germania. IlMessaggero\Alberto Abbate

